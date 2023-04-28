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هوساوي في ورطة بالسعودية

الرياضة

هوساوي في ورطة بالسعودية
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يواجه زكريا هوساوي الظهير الأيسر لفريق نادي الاتحاد عقوبة قاسية، وذلك بعد واقعة البصق على لاعبي الشباب، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء الخميس في دوري روشن للمحترفين.

وتعرض هوساوي للطرد في مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والشباب بالدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما قام بالبصق على لاعبي الشباب، وذلك عقب مشادة حدثت بينهم.

وكشف القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه على "تويتر"، عن العقوبة المتوقعة على زكريا هوساوي، بعد الواقعة في مباراة الكلاسيكو.

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وكتب الشيخي تغريدة جاء فيها: "سيغيب اللاعب زكريا هوساوي لست مباريات، وسيتم تغريمه 60 ألف ريال، وذلك إذا دون حكم مباراة الاتحاد والشباب في تقريره، أن سبب الطرد هو البصق على المنافس".

وحقق الاتحاد الفوز على نظيره الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

المصدر: goal

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