المراهقة الروسية أندرييفا تواصل عروضها القوية في بطولة مدريد

واصلت الروسية ميرا أندرييفا مغامرتها في بطولة مدريد، ببلوغها الدور الثالث بعد فوزها على البرازيلية بياتريز مايا حداد 7-6 (8-6) و6-3.

ودخلت أندرييفا، المشاركة ببطاقة دعوة، تاريخ دورات الماسترز بعدما باتت ثالث لاعبة تبلغ 15 عاما تتأهل إلى الدور الثاني في دورات الألف بعد الأمريكيتين كاثرين بيليس عام 2015 وكوكو جوف عام 2019 في ميامي.

THE RUN CONTINUES!



Mirra Andreeva stuns World No.14 Beatriz Haddad Maia 7-6, 6-3 to reach the third round of the Mutua Madrid Open.



Big comeback from 3-6 down in the opening set tiebreak. Absolutely clutch and clean tennis from Mirra today! pic.twitter.com/8Bu8K4xy1h — WTARussians (@WTArussians) April 27, 2023

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وبفوزها على الكندية ليلى فرنانديز وصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 2021، باتت أندرييفا ثاني لاعبة فقط تبلغ 15 عاما تفوز في دورات الألف على إحدى لاعبات نادي الـ50 في تصنيف "دبليو تي أيه"، بعد بيليس التي فازت على الكازاخستانية زارينا دياس عام 2015.



وواصلت الروسية المصنفة 194 عالميا التي تحتفل السبت بعيد ميلادها الـ16، المغامرة بإقصاء مايا حداد المصنفة 14 عالميا في ثاني مشاركة لها في القرعة الرئيسية لإحدى دورات "دبليو تي أيه" بعد دورة المنستير التونسية في أكتوبر الماضي حين خرجت على يد مواطنتها أناستازيا بوتابوفا.



المصدر: "وكالات"