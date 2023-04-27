الروسية أندرييفا تدخل التاريخ من بوابة دورة مدريد

دخلت الروسية اليافعة ميرا أندرييفا تاريخ دورات الألف للعبة التنس، الأربعاء، خلال مشاركتها في دورة مدريد، بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز، وصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 2021.

وفازت الروسية بنتيجة 6-3 و6-4، لتبلغ الدور الثاني من البطولة.

وباتت أندرييفا، المشاركة ببطاقة دعوة والتي تلعب بوضع محايد، ثالث لاعبة تبلغ 15 عاما تتأهل إلى الدور الثاني في دورات الألف بعد الأمريكيتين كاثرين بيليس عام 2015 وكوكو جوف عام 2019، وكلاهما حققتا ذلك في دورة ميامي.

MIRRA! 🔥



15-year-old wildcard Mirra Andreeva makes her dream WTA1000 debut at the Mutua Madrid Open with a 6-3, 6-4 win over Leylah Fernandez.



A perfect 14-0 record in pro tournaments this year after two consecutive ITFW60 titles in the past fortnight. What a run! pic.twitter.com/j33qGiDlXJ — WTARussians (@WTArussians) April 26, 2023

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وأبدت اللاعبة مقاومة هائلة في مواجهة فرنانديز المصنفة 49 عالميا، إذ أنقذت 5 من فرص كسر الإرسال الـ6 التي حصلت عليها الكندية، في طريقها لتصبح ثاني لاعبة فقط تبلغ من العمر 15 عاما تفوز في تلك الدورات على إحدى لاعبات نادي الـ50 الأوليات في تصنيف WTA، بعد بيليس التي فازت على الكازاخستانية زارينا دياس عام 2015 حين كانت الأخيرة مصنفة 32 عالميا.

وتلتقي أندرييفا، المصنفة 194 عالميا، والتي تحتفل بعيد ميلادها الـ16، السبت القادم، في الدور الثاني البرازيلية بياتريز حداد مايا الخميس.

وتعتبر أندرييفا اللاعبة الأصغر سنا حاليا بين المصنفات الـ300 الأوليات، وشقت مؤخرا وللمرة الأولى في مسيرتها طريقها إلى نادي المصنفات الـ200 الأوليات.

وهذه المرة الثانية التي تصل فيها أندرييفا الى القرعة الرئيسية لإحدى دورات "دبليو تي أيه" بعد دورة المنستير التونسية في أكتوبر الماضي حين خرجت على يد مواطنتها أناستازيا بوتابوفا.

وفي أبرز النتائج الأخرى الأربعاء، تخطت المصرية ميار شريف الدور الأول لإحدى دورات الألف للمرة الثانية في مسيرتها، مستفيدة من انسحاب الإيطالية كاميلا جورجي في بداية المجموعة الثالثة الحاسمة.

المصدر: "وكالات"