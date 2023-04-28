على نقطة الجزاء.. لقطة طريفة من المصري أحمد حجازي خلال مواجهة الاتحاد والشباب

شهدت مباراة الاتحاد ضد الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين لقطة طريفة من المدافع المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة.

وانتزع نادي الاتحاد فوزا ثمينا ومثيرا من ضيفه الشباب (2-1) في مباراة ماراثونية مثيرة جمعتهما مساء الخميس، وذلك في قمة منافسات الجولة 24 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة 17، لينبري لها عبدالرزاق حمدالله.

وقبل تنفيذ عبدالرزاق حمدالله لركلة الجزاء دار حديث بين لاعبي نادي الشباب و حكم المباراة، سردجان يوفانوفيتش، حول صحة ركلة جزاء، وحينها حاوط حجازي نقطة الجزاء مدعيا ربط حذائه، خوفا من عبث لاعبي المنافس بمنطقة تنفيذ ركلة الجزاء، إذ سبق وأن شهدت مباريات لعبة كرة القدم محاولة بعض اللاعبين عرقلة المسدد بطرق مختلفة.

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وحقق نادي الاتحاد انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 59 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط كاملة عن وصيفه النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بينما توقف رصيد الشباب عند 50 نقطة، وبقي في المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT