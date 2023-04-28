 
مباشر
عاجل
مقتل 20 ضابطا أوكرانيا وأجنبيا رفيعي المستوى بضربة صاروخية في مقاطعة نيكولاييف

على نقطة الجزاء.. لقطة طريفة من المصري أحمد حجازي خلال مواجهة الاتحاد والشباب

الرياضة

على نقطة الجزاء.. لقطة طريفة من المصري أحمد حجازي خلال مواجهة الاتحاد والشباب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7me

شهدت مباراة الاتحاد ضد الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين لقطة طريفة من المدافع المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة.

وانتزع نادي الاتحاد فوزا ثمينا ومثيرا من ضيفه الشباب (2-1) في مباراة ماراثونية مثيرة جمعتهما مساء الخميس، وذلك في قمة منافسات الجولة 24 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة 17، لينبري لها عبدالرزاق حمدالله.

وقبل تنفيذ عبدالرزاق حمدالله لركلة الجزاء دار حديث بين لاعبي نادي الشباب و حكم المباراة، سردجان يوفانوفيتش، حول صحة ركلة جزاء، وحينها حاوط حجازي نقطة الجزاء مدعيا ربط حذائه، خوفا من عبث لاعبي المنافس بمنطقة تنفيذ ركلة الجزاء، إذ سبق وأن شهدت مباريات لعبة كرة القدم محاولة بعض اللاعبين عرقلة المسدد بطرق مختلفة.

إقرأ المزيد
ضربة موجعة لرونالدو والنصر.. 4 ركلات جزاء خلال مباراة ماراثونية من 110 دقائق (فيديو)
ضربة موجعة لرونالدو والنصر.. 4 ركلات جزاء خلال مباراة ماراثونية من 110 دقائق (فيديو)

وحقق نادي الاتحاد انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 59 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط كاملة عن وصيفه النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.  

بينما توقف رصيد الشباب عند 50 نقطة، وبقي في المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا