شجار على متن الطائرة.. كواليس الصدام بين رونالدو وصديقته وجورجينا ترد

ما زالت الشائعات تحوم حول توتر العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز وسط حديث عن انفصال وشيك بينهما.

وبدأت موجة الشائعات عن تذبذب علاقة مهاجم النصر السعودي الحالي بأم ابنتيه جورجينا منذ انتقاله للعب في المملكة.

وآخر تلك الشائعات ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلا عن أحد أفراد طاقم طائرة رونالدو الخاصة الذي لم تكشف هويته، إذ تحدث عن نقاش حاد وشبه خصام من شهر مضى جرى بينهما على متن الطائرة.

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وقال أحد أفراد الطائرة الذي لم يكشف هويته في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": "جورجينا دخلت الطائرة غاضبة جدا مع كريستيانو، لم تحيي أحدا بينما صلح كريستيانو الموقف مع طاقم الطائرة. لكنهما لم يتحدثا طوال الرحلة التي استغرقت ساعات إلى نيويورك".

وتواصل جورجينا نشر صورها مع رونالدو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر ما نشرته كان إستوري" على إنستغرام بكلمات أغنية تقول فيها: "الحاسد يخترع الشائعة، النمام ينشرها والأبله يصدقها" في إشارة لنفي ما يقال.

وارتبط الثنائي بعلاقة ممتدة منذ عام 2016، نتج عنها وجود طفلين لجورجينا من أطفال رونالدو الخمسة.

المصدر: "وسائل إعلام"