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حيلة جديدة من برشلونة لإتمام صفقة ميسي

الرياضة

حيلة جديدة من برشلونة لإتمام صفقة ميسي
Legion-Media
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يواصل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني البحث عن كل السبل لإتمام صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة البارسا تفكر في إنشاء متحف مخصص بالكامل لميسي، سيبنى في المقر القديم لأكاديمية لا ماسيا بجوار ملعب "كامب نو".

وأشارت إلى أن إدارة البارسا بدأت بالفعل مفاوضات ومشاورات مع إحدى شركات الاتصالات لتمويل متحف ميسي.

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الكشف عن تفاصيل حوار ميسي مع قائدي برشلونة في أحد المطاعم
الكشف عن تفاصيل حوار ميسي مع قائدي برشلونة في أحد المطاعم

ولفتت إلى أن مشروع المتحف، تستهدف من خلاله إدارة برشلونة جذب آلاف السياح والمعجبين، لتحقيق إيرادات وعوائد مالية كبيرة تساعد في إتمام الصفقة.

وينتهي تعاقد ميسي البالغ 35 عاما مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2023، ويقال إنه رفض تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، وبصدد العودة مجددا إلى جدران النادي الكتالوني.

ورحل ليو عن صفوف برشلونة في صيف 2021 بعدما فشلت إدارة النادي في توثيق عقده الجديد بسبب خلل في هيكلة الرواتب، لينتقل حينها إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

المصدر: "وسائل إعلام"

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