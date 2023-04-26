لاعب بولندي يثير الجدل في إسرائيل بسبب "التحية النازية" (فيديو)

أثار احتفال المهاجم البولندي باتريك كليمالا من نادي هبوعيل بئر السبع موجة غضب واسعة بعد تسجيله هدفا السبت الماضي خلال مواجهة فريق هبوعيل القدس ضمن الدوري الإسرائيلي.

ونجح اللاعب البولندي بالتسجيل عند الدقيقة 54، ليهرع صوب المدرجات لتحية جماهير فريقه، ليقوم برفعه يده فيما بدا تأدية لـ "التحية النازية".

الأمر الذي أثار الجدل وغضب المشجعين والصحفيين المحليين، ليتم تداول المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي.

Out of context klimala pic.twitter.com/MfQzzlCpoH — Adi (@MaccabiVideos) April 22, 2023

بدوره نفى كليمالا مهاجم ريد بولز السابق أداء تحية النازية، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "إيماءتي أثناء الاحتفال بالهدف أسيء فهمها تماما من قبل بعض المتفرجين".

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وتابع: "بصفتي بولنديا يحترم تاريخ كلا البلدين، لن أفكر أبدا في أداء التحية النازية. أثناء إقامتي في بولندا، زرت معسكر أوشفيتز بيركيناو وأدركت تماما أهمية التاريخ والتراث اليهودي".

وأكمل: "بعد تسجيل الهدف، أردت فقط أن أحيي جماهيرنا، بالتأكيد لم يكن هناك شيء آخر غير ذلك، أنا آسف إذا فهمها أحد بطريقة خاطئة".

ولعب كليمالا مع ريد بولز من 2021-22 قادما من العملاق الاسكتلندي سلتيك، قبل أن ينضم إلى هبوعيل بئر السبع هذا الشتاء، وسجل 13 هدفا في 57 مباراة بالدوري المحلي.

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