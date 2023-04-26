بالفيديو.. لاعب يثير تفاعلا بتلاوته للقرآن في معقل مانشستر يونايتد

رغم أن العربية ليست لغته الأم، أبهر الروسي أمير إبراغيموف والذي يلعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للناشئين بكرة القدم، متابعيه بتلاوته الصحيحة للقرآن الكريم.

ولفت الأنظار بصوته المميز وقراءته الصحيحة لآيات من سورة الفرقان، وذلك عندما شارك أخوه إبراهيم محترف الفنون القتالية المختلطة، المقطع عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقا: "ما شاء الله تبارك الله".

وحصد الفيديو الذي صور داخل "أولد ترافورد" معقل النادي الإنجليزي، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتصدر أمير عناوين الصحف العام الماضي عندما وقع صفقة جديدة مع مانشستر يونايتد على اتفاق يقضي ببقائه في النادي طوال فترة المنحة الدراسية لحين بلوغه 17 عاما.

ويعتبر المراهق أحد أكثر اللاعبين تصنيفا في نظام أكاديمية يونايتد، وقاد فريق "الشياطين الحمر" تحت الـ14 عاما في الموسم للفوز بكأس ألبرت فيلان ضد مان سيتي.

ولد أمير في جمهورية داغستان الروسية عام 2008، وينحدر من عائلة موهوبة مع شقيقه الأكبر إبراهيم 18 عاما، وهو مقاتل محترف في فنون القتال المختلطة وشقيقهم الأصغر غازي الذي يلعب أيضا في أكاديمية يونايتد مع فريق تحت 12 عاما.

المصدر: RT