20 مستثمرا يمولون مشروع برشلونة الضخم

أعلن برشلونة الاثنين عن جمع التمويل اللازم لأحد أكبر المشاريع التي يسعى من خلالها لتحسين الأوضاع الاقتصادية للنادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة.

وحصلت إدارة خوان لابورتا على 1.45 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لتمويل خطة إعادة تطوير ملعب كامب نو، على أن يبدأ تجديده في الأول من يونيو المقبل.



وقال النادي في بيان إنه جمع الأموال من صفقات مع 20 مستثمرا سيحصلون على التعويض على فترات تتراوح بين 5 و24 عاما، مضيفا أنه سيبدأ في سداد القروض عند الانتهاء من العمل.



بالإضافة إلى ملعب كرة القدم، فإن خطة هذا المشروع الضخم المسماة "إسباي بارشا" تشمل الإنفاق على مرافق النادي الأخرى.

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وستخصص 420 مليون يورو لملعب النادي الخاص بفريقي كرة السلة وكرة اليد المعروف باسم "بالو بلوغرانا"، إلى جانب 20 مليون يورو لملعب "يوهان كرويف" حيث يلعب الفريق الرديف للرجال وفرق السيدات.



وقال النادي الكتالوني إنه يتوقع أن يكتمل العمل في كامب نو بحلول عام 2026.

وسيلعب الفريق الأول للرجال في الملعب الأولمبي في مونتجويك قبل أن يعود في موسم 2024-2025 إلى "كامب نو" الذي لن يكون في حينها بكامل طاقته الاستيعابية بعد.



ويحذو برشلونة حذو غريمه ريال مدريد الذي بدأ تجديد ملعب سانتياغو برنابيو في عام 2019.



وخرج النادي من أزمة مالية أدت إلى خسائر بلغت 481 مليون يورو في موسم 2021-2020 مما أدى إلى رحيل الهداف التاريخي للنادي الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وفي الصيف الماضي، جمع النادي حوالي 750 مليون يورو عن طريق بيع 25% من حقوق البث التلفزيوني لمبارياته في الدوري الإسباني للسنوات الـ25 المقبلة و49% من ستوديوهات برشلونة.

المصدر: "وكالات"