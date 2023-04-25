من بينهم مطرب.. اختيارات ChatGPT لأفضل 11 لاعبا في تاريخ المنتخب السعودي

قام موقع goal بطلب من تطبيق ChatGPT للذكاء الاصطناعي، الذي استحدث مؤخرا، اختيار التشكيل الأفضل للمنتخب السعودي بكرة القدم، لكن الاختيارات لم تخل من الغرابة.

فجاء الرد أولا بجملة: "يعتبر التشكيل المثالي لمنتخب السعودية عبر التاريخ موضوعا شائكا ومتنازعا عليه بين عشاق الكرة السعودية، لكنني سأحاول تقديم التشكيلة الأكثر شيوعا وفقا للتحليلات والآراء الشائعة".

اختيارات تطبيق ChatGPT:

محمد الدعيع (حراسة المرمى): الملقب بـ"الأخطبوط" حصد الدعيع أربع بطولات دولية، كأس آسيا وكأس العرب، إلى جانب كأس الخليج "مرتين"، بالطبع هذا بخلاف الألقاب الفردية الذي حصدها كأفضل حارس في أكثر من مناسبة.

ونال الأسطورة السعودية شرف المشاركة في ثلاث نسخ من كأس العالم 1994م، 1998م 2002م، إذ كان ضمن الجيل الذي حقق إنجاز التأهل لدور الـ16 في نسخة 94.

عبد الرحمن الشهراني (ظهير أيمن): تاريخ المنتخب السعودي لم يمر عليه لاعب بهذا الاسم.

والغريب أن التطبيق أظهر اسم عائلته "الشهراني" في تشكيل اللغة الإنجليزية، وعندما تم تحديد اللغة العربية كبديل، ظهر اسم عائلته "الشهري".

لا أحد يعلم أيقصد ياسر الشهراني، الذي في الأساس يلعب كظهير أيسر وليس أيمن، أم يحيى الشهري، والذي أيضا يلعب كجناح أيمن وليس ظهيرا!.

محمد الخليوي (قلب الدفاع): من مثل قطبي جدة خلال مسيرته في الملاعب، محققا الإنجازات، وكذلك فعل مع الأخضر.

الخليوي كان أحد الركائز الأساسية في كأس العالم 1994م، وقتما صعدت الكتيبة الخضراء لدور الـ16 لأول مرة في تاريخها، وهو الإنجاز الذي لم ينجح المنتخب السعودي في تكراره حتى يومنا هذا.

شارك كذلك في مونديال 1998م، بخلاف احتلاله المركز الرابع مع الأخضر في كأس القارات 1999م.

محمد البيشي (قلب دفاع): لم يمثل الأخضر إلا في 11 مباراة فقط، والمثير في الأمر أن أغلبها وديات، لكن التطبيق يراه ضمن الأفضل في تاريخ الأخضر!

لعب البيشي للأهلي والنصر والفيصلي في سنواته الأخيرة.

حسين عبد الغني (ظهير أيسر): الملقب بـ"الفتى الذهبي"، وأحد السعوديين القلائل الذين خاضوا تجربة احتراف ناجحة في أوروبا.

ولقب أيضا بـ"الخارق"، فهو من صرح من قبل بشأن إخفائه إصابته بقطع في الرباط الصليبي من أجل المشاركة في كأس العالم 2002م،أرسل التقارير الطبية لصديقه بدلا من تقاريره!

شارك في ثلاث نسخ من المونديال 1998، 2002 و2006م، وخاض أكثر من 100 مباراة بقميص الأخضر.

سامي الجابر (جناح أيمن): شارك في أربع نسخ لكأس العالم، أعوام 1994، 1998، 2002 و2006، وكان ضمن المشاركين في إنجاز الصعود لدور الـ16 في أول نسخة.

فهد الهريفي (لاعب وسط): شارك الهريفي في نسخة وحيدة من كأس العالم، لكنها كفت ووفت، إذ صعد بالأخضر لدور الـ16 عام 1996م.

وحصد فهد جائزة هداف كأس آسيا 1992م، بخلاف منافسته على عديد الألقاب الفردية.

يوسف الثنيان (لاعب وسط): يصفونه باللاعب الأفضل في تاريخ الأخضر على كافة المستويات والأسطورة الأبرز.

حصد مع الأخضر كأس آسيا 1988م و1996م، إلى جانب مشاركته في كأس العالم 1998م، محرزا هدفا في شباك منتخب جنوب إفريقيا.

سعيد العويران (جناح أيسر):صاحب أفضل هدف في كأس العالم 1994م باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وثاني أفضل هدف بشكل عام في تاريخ المونديال، إذ سجله في شباك بلجيكا.

لقب بـ"مارادونا" حصد مع الأخضر كأس الخليج 1994م، وشارك في نسختي كأس العالم وكأس القارات 1992م.

ماجد عبد الله (مهاجم): الملقب بـ" كابتن ماجد"، حصد مع الأخضر لقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 1984، وكذلك التأهل للمرة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية بالعام نفسه، وفي عام 1994 صعد به لنهائيات كأس العالم، ووصل بدور الـ16 به.

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ماجد المهندس (مهاجم):هنا تبلغ الغرابة ذروتها، عندما اختار التطبيق المطرب السعودي ماجد المهندس ضمن الأفضل في تاريخ المنتخب السعودي باللغة الإنجليزية.

أما باللغة العربية، فوقع الاختيار على الثنائي سعد الحارثي وسامي النجعي.

المصدر: goal