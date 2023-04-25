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بالفيديو.. رونالدو يشتكي باللغة البرتغالية بين شوطي النصر والوحدة

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يشتكي باللغة البرتغالية بين شوطي النصر والوحدة
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تم تداول لقطات مصورة على "تويتر" تظهر حسرة وغضب كريستيانو رونالدو ومناوشته مع الجهاز الإداري لناديه خلال مواجهة النصر والوحدة، الاثنين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم "فرسان مكة" بهدف نظيف، اتجه الدون وهو في طريقه لغرف تبديل الملابس، لدكة بدلاء فريقه ووجه حديثه غاضبا لأحدهم باللغة البرتغالية.

ووفقا لصحيفة "OJOGO" البرتغالية فإن الدون اشتكى من عشب الملعب، وطالب مسؤولي فريقه برش المياه بين شوطي اللقاء.

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رغم ذلك عجز رونالدو البالغ 38 عاما عن هز شباك نادي الوحدة على الرغم من أن المنافس لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد اللاعب عبد الله الحافظ، وكثافة الفرص التي سنحت لـ"العالمي"، ليخسر الأخير بنتيجة 0-1، ويفقد فرصة الوصول إلى المشهد الختامي.

يذكر أن كأس الملك هو ثاني الكؤوس التي يودعها النصر في الموسم الجاري بعدما أطاح به الاتحاد من كأس السوبر السعودي، وتتبقى له المنافسة على لقب دوري روشن فقط.

المصدر:"مواقع التواصل الإجتماعي"

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