تصرف رونالدو عقب وداع فريقه لكأس الملك يثير الجدل بين مشجعي النصر السعودي (فيديو)

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بانقسامات بين جمهور ناديه السعودي بتصرفه عقب وداع الفريق لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وخرج نادي النصر من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد ضيفه الوحدة، إثر هزيمته أمام (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين بالعاصمة الرياض.

وأخفق نادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي رونالدو في العودة، بالرغم من أن الوحدة لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد مدافعه عبد الله الحافظ.

كما فشل رونالدو في إنهاء صيامه التهديفي، للمباراة الثالثة على التوالي، بعد مواجهتي الهلال والفيحاء.

وعقب المباراة، نشر الإعلامي عايض السعدي فيديو للـ"دون" أثناء خروجه من الملعب، وهو يلبي طلب مجموعة من الأطفال النصراويين بالتقاط الصور التذكارية معهم، معلقا: "رونالدو يغادر الملعب غاضبا".

قائد النصر كرستيانو رونالدو يغادر الملعب غاضباً بعد الخروج من بطولة الملك #النصر#النصر_الوحدةpic.twitter.com/4XZAll0a3x — عايض السعَدي (@aiydhalqhtani) April 24, 2023

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لتنقسم الآراء حول سلوك رونالدو بين إشادات بإنسانية رونالدو واستجابته لطلب محبوبيه، فيما اعتبر الكثيرون تصرفه كنوع من اللامبالاة على خروج فريقه من ثاني منافسات هذا الموسم.

يذكر أن كأس الملك هو ثاني الكؤوس التي يودعها النصر في الموسم الجاري بعدما أطاح به الاتحاد من كأس السوبر السعودي، وتتبقى له المنافسة على لقب دوري روشن فقط.

المصدر: goal