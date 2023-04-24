روما الضحية.. أتالانتا يقدم هدية بالمجان لنادي ميلان

مني نادي رونا بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه أتالانتا (1-3) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط الكرواتي ماريو باساليتش، والمدافع الإيطالي رافائيل تولوي، ولاعب خط الوسط الهولندي تيون كوبمينرس في الدقائق (39، 74، 84) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط لورينزو بيليغريني الهدف الوحيد لفريق العاصمة روما عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "جيويس ستاديوم" بمدينة بيرغامو.

وحقق نادي أتالانتا بذلك أول انتصار له بعد هزيمة وتعال على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة، ويعزز موقعه في المركز السابع ضمن جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

بينما تكبد فريق روما بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الخسارة الأولى، بعد 3 انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 56 نقطة، وأخفق بالتالي في استعادة المركز الرابع من نادي ميلان.

المصدر: RT