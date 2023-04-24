انتهاء موسم زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان

قالت صحيفة "كوريري ديللا سيرا" الإيطالية اليوم الاثنين، إن موسم النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش قد انتهى مع ميلان هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة جديدة.

وتعرض زلاتان إبراهيموفيتش خلال عمليات الإحماء للمشاركة لبضع دقائق خلال مباراته أمام ضيفه ليتشي (2-0) مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 31 للدوري، لكنه لم يتمكن من إكمال التدريبات، وعاد لمقاعد البدلاء متأثرا بإصابته.

وأشارت صحيفة "كوريري ديللا سيرا"، إلى أن زلاتان لم يتعرض لانتكاسة في موضع الإصابة السابقة، لكنه عانى من إصابة جديدة في ربلة الساق.

وأضافت الصحيفة "الأمر خطير بالنسبة للسويدي"، لافتة إلى أن "موسمه انتهى بالفعل مع الروسونيري".

وعانى زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما) من إصابات عديدة في الفترة الأخيرة، بعدما غاب منذ الموسم الماضي حتى فبراير، بسبب جراحة في الركبة، كما عانى من مشكلة عضلية في نهاية مارس الماضي.

ورفع نادي ميلان رصيده بعد الفوز على لييتشي، إلى 56 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

المصدر: وسائل إعلام