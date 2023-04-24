النهائي ينادي.. هل ينهي رونالدو صيامه ويتألق من جديد أمام الوحدة؟

يحتضن ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الاثنين المباراة المرتقبة بين نادي النصر وضيفه الوحدة، ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الروماني رادو بيترسكو صفارة بداية المواجهة في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ الكرواتي دينكو إيليتشيتش (49 عاما) المدير الفني لنادي النصر السعودي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي" بقيادة رونالدو:

44- نواف العقيدي

2- سلطان الغنام

21- ألفارو

78- علي لاجامي

13- جيسلان كونان

17- عبد الله الخيبري

19- على الحسن

18- لويز غوستافو

29- عبد الرحمن غريب

94- أندرسون تاليسكا

7- كريستيانو رونالدو.

قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الوحدة اليوم 💛



بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/LNzldsOi0H — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 24, 2023

بينما اختار التشيلي خوسيه لويس سييرا (54 عاما) المدير الفني لنادي الوحدة، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

حراسة المرمى: منير محمدي

خط الدفاع: عبد الإله بخاري، أوسكار دوارتي، عبد الله الحافظ، أمير كردي

خط الوسط: علاء حجي، وليد باخشوين، فيصل فجر

خط الهجوم: أنسيلمو، عبد الكريم يودا، جان دافيد بوغيل.

وتنتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن ينهي "صاروخ ماديرا" صيامه التهديفي، إذ لم يزر الشباك في آخر مواجهتين لنادي النصر، أمام الهلال والفيحاء، ليخسر فريق "العالمي" في واحدة ويتعادل في أخرى.

وتعول جماهير "العالمي" على أن يتألق رونالدو من جديد أمام نادي الوحدة، ويقوده إلى الفوز، كما فعل ذلك بإحرازه 4 أهداف "سوبر هاتريك" أمامه، في فبراير الماضي، ضمن مباريات دوري "روشن" السعودي.

ويسعى نادي النصر للتأهل للمباراة النهائية في مسابقة كأس الملك للمرة الـ15 في تاريخ مشاركاته، والخامسة منذ عودة البطولة عام 2008 ومعادلة رقم فريق أهلي جدة.

وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد في النهائي مع نادي الهلال الذي أطاح بمضيفه الاتحاد، إثر فوزه عليه بهدف في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بجدة.

المصدر: وكالات