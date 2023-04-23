الدوري الإيطالي.. ثنائية للوكاكو تعيد إنتر إلى سكة الانتصارات

أعاد روميلو لوكاكو فريقه إنتر إلى سكة الانتصارات بعد خمس مباريات لم يذق فيها "النيراتسوري" طعم الفوز في الدوري، بتسجيله ثنائية في الفوز على إمبولي 3-0، في المرحلة الـ31 الأحد.

وافتتح لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة 48 بيمناه "الضعيفة"، قبل أن يضاعف النتيجة بقذيفة يسارية (76)، محققا أول ثنائية له منذ عودته إلى النادي الإيطالي الصيف الماضي بعد موسم مع تشيلسي الإنجليزي.

وقدم لوكاكو الهدف الثالث على طبق من فضة بتمريرة بينية أرضية إلى زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (88)، ليحقق إنتر فوزا مهما.

ومع تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي غريمه ميلان، حقق إنتر الأحد فوزه الأول خارج أرضه منذ يناير وأنهى سلسلة من خمس مباريات بلا فوز (أربع هزائم وتعادل) لفظته خارج سباق المقاعد المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.

ومع النقاط الثلاث التي حققها في أرض إمبولي، ارتقى "النيراتسوري" مؤقتا إلى المركز الخامس في الدوري مع 54 نقطة، متجاوزا بنقطة نادي ميلان الذي يستضيف ليتشي في وقت لاحق الأحد.

ويتخلف إنتر بنقطتين عن روما (الرابع) الذي يختتم المنافسات غدا الاثنين عندما يحل ضيفا على أتالانتا بيرغامو (السابع).

المصدر: وكالات