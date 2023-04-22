صلاح يحقق أمنية نجل أسطورة نادي ليفربول (فيديو)

حقق النجم المصري هداف ليفربول محمد صلاح إحدى أمنيات ليو جيرارد، نجل أسطورة الفريق ستيفن جيرارد، خلال مباراة "الريدز" وضيفه نوتنغهام يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف ستيفن جيرارد في وقت سابق، أن ابنه البالغ خمس سنوات يحب صلاح أكثر مما يحبه هو شخصيا.

وقبل مباراة نوتنغهام، قام صلاح بلفتة رائعة تجاه ليو، حيث ظهر وهو يصطحبه معه إلى ملعب "أنفيلد رود".

Mo Salah and Lio Gerrard 🫶🏼 pic.twitter.com/HQ16qbx7rX — Nuna (@NaiiLFC) April 22, 2023

Salah and Lio Gerrard, Stevie’s son 👏 pic.twitter.com/LvLB0IfauL — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) April 22, 2023

وكان ليو فأل خير على ليفربول وصلاح أيضا، حيث نجح "الريدز" في انتزاع الفوز على نوتنغهام بنتيجة 3-2 وكان النجم المصري راء تسجيل الهدف الثالث.

وبهذا الفوز، ارتقى ليفربول للمركز السادس في الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف الخامس توتنهام، فيما هبط نوتنغهام إلى المركز الـ19 بعد أن تجمد رصيده عند 27 نقطة.

المصدر: مواقع التواصل