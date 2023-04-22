الدوري الألماني.. بايرن يخسر أمام ماينتس ويضع صدارته تحت تهديد دورتموند

بات بايرن ميونخ مهددا بفقدان صدارته لصالح مطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بخسارته أمام مضيفه ماينتس 1-3 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية التسجيل عبر مهاجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 29، قبل أن يرد ماينتس بثلاثية بفضل المهاجم الفرنسي لودوفيك أجورك (65)، واللوكسمبورغي لياندرو باريرو مارتينز (73)، والبديل الإسباني آرون مارتن كاريكول (79).

وتجمد رصيد بايرن الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم عند 59 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الذي لديه فرصة الاستئثار بالصدارة في حال فوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت في ختام منافسات هذه الأمسية.

في المقابل، تقدم ماينتس الذي لم يخسر منذ 11 فبراير للمركز السادس مؤقتا برصيد 45 نقطة، لينافس فريق المدرب الدنماركي بو سفنسون على المراكز الأوروبية.

المصدر: وكالات