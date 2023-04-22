دجوكوفيتش يخسر أمام منافس صربي لأول مرة منذ 11 عاما

خسر النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، أمام منافس من بلده لأول مرة منذ 11 عاما في ربع نهائي بطولة لوكا بانيا البوسنية للتنس، يوم السبت.

وجاءت خسارة دجوكوفيتش على يد مواطنه دوسان لايوفيتش بواقع 6-4، 7-6.

وكانت خسارة دجوكوفيتش الأخيرة أمام منافس صربي في العام 2012 في مدريد وكانت على يد يانكو تيبساريفيتش.

وقال لايوفيتش بعد فوزه على دجوكوفيتش للمرة الأولى في مسيرته: "إنه أكبر فوز في مسيرتي.. مشاعري متضاربة للغاية لأنني ألعب ضد نولي، وهو صديق عزيز وبطل بلادنا".

وأضاف "إلحاق الهزيمة به أمر لم أكن حتى أتخيل أن يكون ممكنا.. لكنه حدث".

ومن جانبه، قال دجوكوفيتش "دوسان شخص رائع ورجل عظيم، أعرفه منذ فترة طويلة للغاية، منذ بدأ احتراف لعب التنس. لعبنا مرات عديدة في فريق كأس ديفيز معا، وتدربنا معا. أنا سعيد من أجله، لأكون صادقا: لقد استحق الفوز اليوم".

وبعد خسارته الثالثة هذا العام، يتوجه دجوكوفيتش الآن للمشاركة في بطولة مدريد المفتوحة التي تنطلق منافساتها الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات