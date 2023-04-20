النصيري يقود إشبيلية للإطاحة بمانشستر يونايتد من الدوري الأوروبي

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري إشبيلية إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بتسجيله ثنائية في الفوز الكاسح 3-0 على ضيفه مانشستر يونايتد في إياب ربع النهائي، بعد تعادل الفريقين 2-2 ذهابا.

وسجل النصيري "هدفين" والفرنسي لويك باديه أهداف الفريق الأندلسي، في الدقائق 8، و88، و47 تواليا.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، أن النصيري سجل هدفه رقم 50 رفقة إشبيلية في جميع المسابقات، في 146 مباراة، وهو اللاعب رقم 25 الذي يصل إلى هذا الرقم، والأجنبي رقم 11 الذي ينجح في ذلك.

50 - Youssef En-Nesyri 🇲🇦 has scored his 50th goal for @SevillaFC_ENG 🔴⚪️ in all competitions (146 apps), becoming in the 25th different player to reach this tally for them and in the 11th non-Spanish player to do so. Hero. pic.twitter.com/LqlTTX1ZyS — OptaJose (@OptaJose) April 20, 2023

ويلعب إشبيلية في المربع الذهبي مع يوفنتوس المتأهل على حساب سبورتينغ لشبونة بالفوز عليه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: "أوبتا" + RT