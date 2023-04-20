أول تعليق لمرتضى منصور بعد قرار وزارة الرياضة بتنفيذ قرار عزله

علق المستشار مرتضى منصور، على قرار وزارة الشباب والرياضة المصرية، بعزله من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، في وقت سابق يوم الخميس، قرارها الرسمي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باعتبار منصب رئيس القلعة البيضاء، شاغرا.

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وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت الأحد الماضي، تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وفي تعليق له على قرار وزارة الرياضة، أكد مرتضى منصور في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن "الوزارة من المفترض أنها اليوم إجازة مثل باقي الهيئات الحكومية، وبالتالي فما هو الداعي من إصدار قرار بمثل هذه السرعة من جانب (وزير الرياضة) أشرف صبحي وهو ما يجعل موقفه غريبا".

وأكد مرتضى منصور أنه لن يصمت أمام مثل هذه الأمور، خاصة أن هناك محاولات لعرقلة مسيرة النادي.

المصدر: "القاهرة 24"