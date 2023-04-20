وزارة الرياضة المصرية تنفّذ قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، يوم الخميس، بيانا أعلنت من خلاله تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من منصبه.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت الأحد الماضي، بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة المصري، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وأخطرت وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، بتنفيذ حكم القضاء الإداري، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين "قائم" بأعمال رئيس النادي حتى أقرب جمعية عمومية عادية تشتمل على بند انتخاب.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية ما يلي:

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه.

بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن الحكم الصادر ضد رئيس نادى الزمالك



اصدرت وزاره الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بتفيد الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعاوي ارقام ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢، ٧٠٤٥٦، ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق باعتبار منصب رئيس نادى الزمالك شاغراً.. pic.twitter.com/oZn9I0bQzg — وزارة الشباب والرياضة - مصر (@emysofficial) April 20, 2023

حيث أصدرت مديرية الشباب والرياضة في الجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنه 2023 بمضمون هذا الحكم، وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية فيها بند انتخاب، وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحالية 2021-2025، وتم توجيه كافة جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات.

المصدر: موقع وزارة الشباب والرياضة المصرية