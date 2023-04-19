وسط محنته.. صديقة نيمار تحمل له مفاجأة سارة

تلقى البرازيلي نيمار جونيور، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل لكرة القدم، هدية إلهية، وسط محنته.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ فبراير الماضي، ويمتد ابتعاده لنهاية الموسم الجاري بعد إجراء جراحة في كاحل القدم.

وأعلن النجم البرازيلي مع صديقته برونا بيانكاردي البالغة 28 عاما في منشور مشترك على "إنستغرام"، أنهما يتوقعان طفلهما الأول معا.

وقام الثنائي بنشر خمس صور للاحتفال، مع تعليق: "نحلم بحياتك، ونخطط لوصولك ونعلم أنك هنا لإكمال حبنا، لتجعل أيامنا أكثر سعادة، تعال إلى عائلة جميلة، مع أخيك وأجدادك وأعمامك وخالاتك الذين يحبونك كثيرا بالفعل، تعال قريبا، نحن في انتظارك".

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ولدى نيمار البالغ 29 عاما ابن يبلغ 11 عاما من صديقته السابقة كارولينا دانتاس.



ويأمل النجم البرازيلي، أن تكون هذه الهدية الإلهية، نقطة تحول إيجابية في مسيرته وسط غموض يحيط بمستقبله.



وينتهي تعاقد نيمار مع بي إس جي في صيف 2025 مع خيار التمديد لموسمين آخرين، ويقال إن الإدارة الباريسية تفكر في الاستغناء عنه.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"