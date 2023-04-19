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بالفيديو.. لاعب يخطف الأضواء بموقف "أخلاقي" أمام منافسه

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يخطف الأضواء بموقف
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شهدت مباراة لحساب الجولة الثانية في الدوري النرويجي لكرة القدم، موقفا ينم عن روح رياضية عالية، كان بطله المهاجم بارد فيني، لاعب فريق بران.

وحل بران ضيفا على نظيره أود بي كي الأحد الماضي 16 أبريل الجاري.

وعند الدقيقة 19 من المباراة، ركض فيني خلف تمريرة طويلة من أحد زملائه، لكن مدافع الفريق المنافس سوندري جوهانسن، توقف عن اللعب بسبب شد عضلي تعرض له بقدمه اليسرى أوقفه عن الحركة.

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لكن فيني الذي كان بإمكانه إكمال الهجمة والوصول إلى مرمى أود، وربما تسجيل هدف يضع الفريق الضيف في المقدمة، أبى المتابعة.

وأوقف فيني اللعب، قبل أن يخرج الكرة خارج حدود الملعب، وسط تصفيق آلاف الجماهير المتواجدة على مدرجات ملعب "أود ستاديون" احتراما لموقف اللاعب النبيل.

ولقي مقطع الفيديو المذكور انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلا كبيرا.

لكن لسوء الحظ خسر فريق فيني المباراة بنتيجة 2-0، ويحتل فريق أود بي كي وصافة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق بران في المركز السادس برصيد 3 نقاط.

المصدر: "وسائل إعلام"

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