نجم تشيلسي يثير الجدل عقب الهزيمة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال (صورة)

أثار البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشيلسي الجدل، عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 0-2، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

والتقط فيديو للبرتغالي جواو فيليكس، لاعب تشيلسي المعار من أتلتيكو مدريد، يضحك بشدة أثناء الحديث مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد عقب المباراة.

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وحقق ريال مدريد الفوز بثنائية نظيفة على تشيلسي في مباراة الذهاب على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسجل البرازيلي رودريغو غويش الهدفين في الدقيقتين 58 و80.

ويعاني تشيلسي من تراجع كبير في النتائج خلال الفترة الأخيرة سواء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

ويعد فيليكس من الأسماء التي ارتبطت كثيرا بالانتقال إلى برشلونة في الموسم الحالي والماضي، خاصة أنه يحظى بإعجاب خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

المصدر: "وسائل إعلام"