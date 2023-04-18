ريال مدريد يجدد فوزه على تشيلسي ويصعد لنصف نهائي دوري الأبطال

بلغ ريال مدريد حامل اللقب، الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على مضيفه تشيلسي 2-0 يوم الثلاثاء في إياب ربع النهائي.

وسجل البرازيلي رودريغو غويش الهدفين في الدقيقتين 58 و80.

وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الأربعاء الماضي في العاصمة الإسبانية.

ويلتقي النادي الملكي في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني اللذين يلتقيان غدا الأربعاء على ملعب أليانز أرينا" في ميونخ إيابا، علما بأن السيتي كان قد فاز ذهابا بثلاثية دون رد.

المصدر: وكالات