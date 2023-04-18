جاكبو يتغنى بهدف صلاح ويشيد بجوتا

أعرب مهاجم ليفربول، الدولي الهولندي كودي جاكبو، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على ليدز يونايتد بنتيجة 6-1، أمس الاثنين، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وسجل جاكبو، الهدف الأول لليفربول، الأمر الذي فتح الباب لفوز فريقه، بعد التعثر في آخر خمس مباريات بكافة المسابقات.

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وقال جاكبو في تصريحات لموقع نادي ليفربول بعد لقاء ليدز: "الكل يعرف أننا عانينا بعض الشيء هذا الموسم في المباريات التي خضناها خارج أرضنا".

وتابع "يجب أن نكرر نفس المستوى الذي قدمناه في مباراة ليدز، هذه خطوة جيدة في الطريق الصحيح".

وأضاف "خاصة في المباريات التي نخوضها خارج أرضنا، الهدف الأول يكون مهما لرفع الروح المعنوية وتهدئة جماهير الخصم، وقمنا بذلك بشكل جيد، وبعدها سجلنا هدفا رائعا من محمد صلاح، وفي الشوط الثاني ذهبنا من أجل التسجيل ونجحنا في ذلك".

ونوه "فزنا باللقاء، ولكن الآن يجب علينا النظر للأمام، يجب علينا الفوز في اللقاء المقبل. أعتقد أن الكل سعيد من أجل جوتا، لقد سجل هدفين، وهو يستحق ذلك بفضل العمل الجاد الذي يقوم به في كل مباراة".

وأتم "لدينا خيارات عديدة في الثلاثي الأمامي، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا في كل مباراة لإظهار ما يمكننا فعله".

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز الثامن، ليحافظ على أمله الضعيف في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، من خلال احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب "البريميرليغ".

في المقابل، بقي رصيد ليدز يونايتد عند 29 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: وكالات