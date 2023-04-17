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صلاح يسجل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

صلاح يسجل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي (فيديو)
AP
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واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا لفريقه ليفربول في المباراة التي تجمعه لآن بمضيفه ليدز في الجولة الـ31 من المسابقة.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 39 مستفيدا من هجمة مرتدة قادها زميله البرتغالي ديوغو جوتا.

وذكرت شبكة "ESPN FC" الرياضية، أن صلاح  أصبح أكثر لاعب أعسر (يلعب بالقدم اليسرى) يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الممتاز برصيد 106 أهداف.

وانتهى الشوط الأول لمباراة ليفربول وليدز بتفوق الأول بهدفين دون رد.

المصدر:"ESPN FC"

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