الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح ليدز بسداسية

حقق نادي ليفربول فوزا كاسحا على حساب مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 6-1 في مباراة جمعتهما يوم الاثنين في ختام منافسات المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناوب على تسجيل سداسية ليفربول، الهولندي كل من كودي جاكبو، والمصري محمد صلاح "هدفين"، والبرتغالي ديوغو جوتا "هدفين"، والأوروغوياني داروين نونيز، في الدقائق 35، و39، 64، و52، و73، و90 تواليا، بينما سجل الكولومبي لويس سينيستيرا هدف ليدز الوحيد في الدقيقة 47.

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ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 47 نقطة في المركز الثامن، ليحافظ على أمله الضعيف في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، من خلال احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب "البريميرليغ".

في المقابل، بقي رصيد ليدز يونايتد عند 29 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: RT