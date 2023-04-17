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حادث مروع لنجم منتخب إيطاليا إيموبيلي مع قطار

الرياضة

حادث مروع لنجم منتخب إيطاليا إيموبيلي مع قطار
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تعرض مهاجم منتخب إيطاليا ونادي لاتسيو تشيرو إيموبيلي، لحادث مروع، بعد اصطدام سيارته بترام في العاصمة روما، أمس الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت صور وفيديوهات نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية تحطم الجانب الأمامي لسيارة إيموبيلي من نوع "رينج روفر"، بالكامل، وتهشم الزجاج، فيما خرج الترام عن مساره نتيجة الاصطدام.

وكان إيموبيلي يقود السيارة عندما وقع الحادث. حيث كانت تتواجد بناته برفقته أيضا، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية بعد الحادث.

ونقلت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" عن إيموبيلي قوله: "مر الترام عبر الضوء الأحمر. لحسن الحظ، أنا بخير، فقط ذراعي تؤلمني قليلا"، فيما ذكرت الصحيفة الإيطالية أن سائق الترام أصيب.

من جانبها، كشفت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن بعض ركاب الترام نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص، في حين لم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.

يذكر أن إيموبيلي يعتبر من أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الأعوام الماضية، حيث خطف لقب هداف "الكالتشيو" أربع مرات، كما حصد جائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي عام 2020.

المصدر: وكالات

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