بايرن ميونخ يقرر طرد ماني

عندما تعاقد بايرن ميونخ مع ساديو ماني من ليفربول الصيف الماضي، توقع الجميع أن يقدم المهاجم السنغالي إضافة كبيرة للفريق البافاري.

ولكن وبعد مرور تسعة أشهر فقط من التحاق ماني بالبايرن، بدأت تنتشر أخبار عن رغبة الفريق الألماني في التخلص من مهاجمه السنغالي في أقرب وقت ممكن.

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وسارت الأمور بشكل سيئ جدا مع المهاجم البالغ عمره 31 عاما منذ انضمامه للبايرن، حيث لم يتمكن في بداية الموسم من الانسجام مع أجواء الدوري الألماني قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في نوفمبر الماضي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة واستبعد أيضا من قائمة منتخب السنغال لمونديال "قطر 2022".

وزادت أحوال ماني سوءا في ميونخ، بعد واقعة اعتدائه الأسبوع الماضي على زميله في الفريق البافاري ليروي ساني، عقب مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووجه ماني لكمة في وجه ساني داخل غرفة الملابس، بعد الخسارة 0-3، أسفرت عن جرح في شفته العليا.

ووفقا للصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس"، فلوريان بليتينبورغ، فقد باتت أيام ماني في بايرن ميونخ معدودة، حيث ينوي النادي التخلص منه في الصيف المقبل.

وأوضح: "توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، يرى أن ماني لا يتناسب مع أسلوب لعب العملاق البافاري حاليا".

وترى إدارة بايرن أنها جانبها الصواب في صفقة ماني، خاصة أنه يحصل على راتب يزيد عن 20 مليون يورو سنويا، ورغم ذلك يقدم أداء مخيبا للآمال.

ويستمر عقد ماني الحالي مع البايرن حتى عام 2025، ما يعني أن النادي البافاري سيدفع ما يقرب من 40 مليون يورو على مدار العامين المقبلين في حال بقاء المهاجم السنغالي مع الفريق.

المصدر: bavarianfootballworks