مصطفى محمد يحطم رقم ميدو

خرج المهاجم المصري مصطفى محمد بإنجاز تاريخي من مباراة فريقه نانت أمام مضيفه أوكسير (1-2) التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة الـ31 للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل مصطفى محمد هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

ووصل المهاجم المصري إلى هدفه الثامن في الدوري الفرنسي هذا الموسم، منذ انتقاله إلى صفوف نادي نانت هذا الموسم قادما من فريق غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة.

وأصبح مصطفى محمد (25 عاما) أكثر لاعب مصري يسجل أهدافا في الدوري الفرنسي، متخطيا رقم مواطنه أحمد حسام (ميدو)، الذي دافع عن ألوان نادي مارسيليا في الموسم (2003-2004).

وتعرض نادي نانت للهزيمة الخامسة في آخر 8 مباريات مقابل ثلاثة تعادلات، ليتوقف رصيده عند 31 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس عشر على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ 1".

المصدر: وكالات