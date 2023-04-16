العقم الهجومي يضرب برشلونة!

تعادل فريق برشلونة أمام مضيفه خيتافي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل نجوم فريق برشلونة "البلوغرانا" في هز شباك خيتافي على مدار شوطي اللقاء الذي جرى على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز - Coliseum Alfonso Perez".

ويعاني الفريق الكتالوني من عقم هجومي، حيث أخفق في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بعد مباراة "الكلاسيكو" ضد غريمه التقليدي ريال مدريد (0-4) يوم الأربعاء 5 أبريل الماضي، ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، ومن ثم أمام ضيفه جيرونا مساء الاثنين الماضي، في ختام منافسات الجولة الـ28 من "الليغا".

واكتفى فريق برشلونة بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 73 نقطة، ولا يزال يتصدر قائمة الدوري "لا ليغا"، بفارق كبير (11 نقطة) أمام وصيفه ريال مدريد.

في المقابل، حصد نادي خيتافي، الذي يصارع من أجل البقاء في مصاف أندية دوري الأضواء، نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 31 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT