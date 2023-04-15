ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة أمام قاديش (فيديو)

خرج فريق ريال مدريد بهدفين متأخرين من ملعب مضيفه قاديش، في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على هدفي الفريق الملكي كل من المدافع ناتشو فيرنانديز، والمهاجم ماركو أسينسيو في الدقيقتين (72، و76) من زمن اللقاء.

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واستعاد فريق ريال مدريد، حامل اللقب، توازنه بعد هزيمته في عقر داره أمام ضيفه فياريال (2-3) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، مقلصا الفارق إلى 12 نقطة بينه وبين المتصدر برشلونة، قبل مباراته أمام مضيفه خيتافي اليوم الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل نادي قاديش المركز الخامس عشر على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT