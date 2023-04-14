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الأهلي يكرم وفادة فاركو بثلاثية (فيديو)

الرياضة

الأهلي يكرم وفادة فاركو بثلاثية (فيديو)
twitter/AlAhly
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تغلب نادي الأهلي على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية الفريق الأهلاوي كل من المدافع محمود متولي، والمهاجم محمد شريف، والمدافع التونسي علي معلول عند الدقائق (19، 45، 90 من ركلة جزاء) على الرتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

ورفع نادي الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 50 نقطة، حصدها من 20 مباراة، ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق عن وصيفه فيوتشر، الذي خاض 23 مباراة.

بينما يشغل فريق فاركو المركز الثامن على سلم الترتيب برصيده 32 نقطة، حصدها من 25 مباراة.

المصدر: RT 

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