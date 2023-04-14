الأهلي يكرم وفادة فاركو بثلاثية (فيديو)
تغلب نادي الأهلي على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ووقع على ثلاثية الفريق الأهلاوي كل من المدافع محمود متولي، والمهاجم محمد شريف، والمدافع التونسي علي معلول عند الدقائق (19، 45، 90 من ركلة جزاء) على الرتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.
جووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) April 14, 2023
محمود متولي يستغل خطأ شيكا حارس فاركو ويسجل الهدف الأول بعد ركلة حرة من تنفيذ علي معلول ⚽️
شاهد المباراة مباشرة: https://t.co/1ZJ6z3gtT4pic.twitter.com/Sllfxt0T5w
جووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) April 14, 2023
محمد شريف يسجل الهدف الثاني للأهلي بصناعة من حسين الشحات واختراق لدفاعات فاركو ⚽️
شاهد المباراة مباشرة: https://t.co/1ZJ6z3h1ICpic.twitter.com/dcDqmIZTU7
جووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) April 14, 2023
من نقطة الجزاء علي معلول يسجل الهدف الثالث في شباك فاركو ⚽️
شاهد المباراة مباشرة: https://t.co/1ZJ6z3h1ICpic.twitter.com/bY50c1vCJw
ورفع نادي الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 50 نقطة، حصدها من 20 مباراة، ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق عن وصيفه فيوتشر، الذي خاض 23 مباراة.
بينما يشغل فريق فاركو المركز الثامن على سلم الترتيب برصيده 32 نقطة، حصدها من 25 مباراة.
المصدر: RT