مفاجأة.. إنقاذ ماني من الطرد خارج بايرن ميونخ

قام ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، بخطوة إيجابية لإنقاذ زميله ساديو ماني من الطرد خارج النادي الألماني.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن ساديو ماني، وجه لكمة لزميله ليروي ساني في الوجه، بعد نقاش محتدم بين اللاعبين، عقب الهزيمة الكبيرة أمام مضيفه مانشستر سيتي (0-3) في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد" في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ساني طلب من إدارة النادي عدم فسخ عقد ماني بعدما ترددت أنباء حول ذلك في الساعات الماضية.

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وأشارت إلى أن طلب الدولي الألماني أسهم في عدم توقيع النادي عقوبة مغلظة على لاعب ليفربول السابق.



وأعقب ذلك إصدار البايرن بيانا رسميا، يعلن خلاله استبعاد ماني من قائمة الفريق غدا السبت، أمام هوفنهايم في البوندسليغا، فضلا عن تغريمه ماليا.



يذكر أن ماني فقد مكانه في التشكيلة الأساسية منذ عودته للملاعب من إصابة طويلة في فبراير الماضي.

المصدر: "وسائل إعلام"