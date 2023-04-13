بعد الشجار.. بايرن ميونخ يعاقب ماني رسميا

فرض نادي بايرن ميونخ عقوبة على مهاجمه السنغالي ساديو ماني، بعد دخوله في شجار مع زميله ليروي ساني، عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي (0-3) يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن ساديو ماني، وجه لكمة لزميله ليروي ساني في الوجه، بعد نقاش محتدم بين اللاعبين، عقب الهزيمة الكبيرة أمام مضيفه مانشستر سيتي (0-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد" في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك ماني في الشوط الثاني من الخسارة أمام مانشستر سيتي، فيما خاض ساني اللقاء كأساسي أمام فريقه السابق.

وأصدر نادي بايرن ميونخ بيانا مقتضبا عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه: "لن يكون ساديو ماني ضمن قائمة بايرن ميونخ في مباراة يوم السبت على أرضه ضد هوفنهايم. جاء ذلك بسبب سوء تصرفه بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي. كما سيتم تغريمه أيضا".

ساديو ماني خارج قائمة #البايرن في مباراة هوفنهايم. pic.twitter.com/3ep9tXqbQ3 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 13, 2023

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ويصارع ساديو ماني (31 عاما) للعودة إلى أفضل مستوياته، منذ انتقاله إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليفربول، علما بأنه غاب لفترة من الوقت بسبب الإصابة.

ومن جانبها، ذكرت محطة "سبورت 1"، اليوم الخميس، أنه بعد اجتماع جرى مساء أمس الأربعاء، بين الألماني أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، والبوسني حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، تقرر ألا ينهي بايرن عقد ماني، الذي يسري حتى عام 2025.

المصدر: "FCBayern"