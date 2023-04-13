بعد التهديد.. لاعب أرجنتيني يعتذر لمبابي

اعتذر الأرجنتيني فاكوندو ميدينا مدافع نادي لانس، عن تهديده للفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما السبت المقبل، ضمن الجولة 31 للدوري "ليغ 1".

وكتب ميدينا عبر صفحته على موقع "تويتر": "بالنسبة لتصريحاتي في مقابلة مع قناة أرجنتينية، أريد أن أوضح أنها مزحة وقد خرجت عن إطارها الحقيقي. لن أتصرف أبدا بهذه الطريقة مع زميل لي، وحتى أقل مع شخص أحترمه لأن ذلك لا يعكس قيمي إن كان كشخص أو كمحترف".

وأضاف قلب الدفاع الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عاما، قائلا: "خالص اعتذاري عن سوء الفهم هذا".

ووفقا لصحيفة "لو بارزيان" الفرنسية، فإن فاكوندو ميدينا صرح في حديث أجراه مع قناة "سون أفيونيس تويتش" بأنه "سيكون من الصعب مراقبة المهاجم الفرنسي، لكنكم تعرفوني. إذا مر مبابي من جانبي، فسيحتاج إلى سيارة إسعاف لاصطحابه".

ويتصدر فريق باريس سان جرمان جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر لانس، قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم السبت المقبل، على ملعب " بارك دي برانس - Parc des Princes".

المصدر: وسائل إعلام