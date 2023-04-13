حارس مرمى إسرائيلي متهم بالاعتداء الجنسي في اليونان

بدأ القضاء اليوناني، إجراءات جنائية بتهمة الاعتداء الجنسي، ضد حارس مرمى فولوس الإسرائيلي، بوريس كليمان، الذي اعتقل في حانة بأثينا لاعتدائه على قاصر.

وجاء ذلك حسب مصدر قضائي نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وسيدلي كليمان، الذي تم احتجازه لدى الشرطة، بشهادته أمام قاضي التحقيق، الخميس، وفي حال اتهامه بارتكاب الجريمة فسيواجه عقوبة بالسجن لأكثر من 10 سنوات، بموجب القانون الجنائي اليوناني.

Israel international goalkeeper Boris Klaiman 'arrested for allegedly sexually assaulting a 17-year-old Belgian student in an Athens bar while carrying drugs' https://t.co/4LEWLXhcVM — MailOnline Sport (@MailSport) April 12, 2023

واعتقل كليمان، الثلاثاء الماضي، في حانة بأحد الأحياء الراقية في أثينا مع زميله البرتغالي رودريغو إسكوفال، الذي أطلق سراحه دون محاكمة، حسب المصدر نفسه.

وتابع المصدر أن الضحية طالبة بلجيكية كانت في رحلة مدرسية إلى اليونان.

في غضون ذلك، قرر رئيس نادي "فولوس أخيلياس بيوس"، الثلاثاء، استبعاد كليمان وإسكوفال من الفريق.

وقال بيان لنادي فولوس، الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري اليوناني: "تم استبعاد بوريس كليمان ورودريغو إسكوفال من الفريق، وبدأت عملية إنهاء عقديهما".

المصدر: "وكالات"