مورينيو يحسم أمر عرض النصر السعودي

رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، على العرض الخاص بتدريب النصر السعودي لكرة القدم.

وزعمت تقارير، الأربعاء، أن نادي النصر السعودي، يستهدف التعاقد مع مورينيو، لخلافة الفرنسي رودي غارسيا، مقابل 100 مليون يورو في موسمين ما سيجعله المدرب الأعلى أجرا في التاريخ، إن وافق عليه.



ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن الموافقة على عرض النصر السعودي ليست في حسابات مورينيو خلال الموسم المقبل.

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وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن مورينيو مستعد لترك روما قبل انتهاء عقده من أجل تدريب ناديين فقط، وهما: "تشيلسي وباريس سان جيرمان".



ويرتبط مورينيو البالغ 60 عاما، بعقد مع نادي روما الإيطالي، حتى 30 يونيو من عام 2024، حيث سيقوم في الأسابيع القليلة القادمة بالجلوس مع إدارة روما، قبل حسم مستقبله نهائيا.



واستعان تشيلسي بخدمات فرانك لامبارد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

فيما كشف موقع "10 سبورت" الفرنسي، الاثنين الماضي، أن مورينيو بات أحد الأسماء المرشحة لتدريب فريق باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، خلفا للمدرب كريستوفر غالتييه.

وحسب الموقع ذاته، يعد مورينيو هو الخيار الأول على طاولة إدارة سان جيرمان، لذلك يماطل المدرب البرتغالي مع إدارة نادي روما لتجديد عقده.

المصدر: "وسائل إعلام"