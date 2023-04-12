أمنية غريبة لمحترف النصر السعودي السابق

أكد البرازيلي إلتون جوزيه، نجم النصر والفتح السابق، حبه الشديد للسعودية، مشيرا إلى أن دوري روشن تنافسي ومتطور.

ويعيش البرازيلي في السعودية حاليا، إذ يعيش نجله فترة اختبارات في صفوف ناشئي "العالمي"، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ودائما ما يعبر إلتون عن عشقه للسعودية بطريقة عملية، إذ أنشأ أكاديمية خاصة لتعليم كرة القدم في بلاده، تحمل اسم المملكة وشعارها وتكتسي بالأخضر لون علمها.

وبينما تتمنى الغالبية الموت على ثرى الوطن أو يكون الموت في بلاد الحرمين أمنية خاصة للمسلمين، إلا أن لإلتون رأي آخر.

وقال جوزيه، في تصريحات لبرنامج "ملعب SBC" السعودية: "دائما شرف كبير لي أن أحضر إلى المملكة، فالسعودية وطني الثاني الذي أكن له الكثير من الاحترام، وحلمي الموت على أراضيها وعلى استعداد لهذا الحلم".

إقرأ المزيد

وأضاف: "منبهر بمستوى الدوري، فهو تنافسي ومتطور للغاية، وكل الفرق انتدبت لاعبين كبار، والدوري في تطور كبير وسنراه واحدا من أفضل 5 أو 6 دوريات في العالم".



وأردف: "ليس لدي هدفا سيئا فكل أهدافي جميلة، وهم أفضل أهدافي في مسيرتي الرياضية، وكان من الصعب تسجيلهم، وهدفي أمام الأهلي الأفضل لكونه أول هدف لي بالسعودية بقميص النصر عام 2007".

وأشاد إلتون بتعامل مسلي آل معمر، رئيس النصر، معه، إذ أكد أنه تواصل معه أكثر من مرة للترحيب بعودته للعالمي من جديد، إلى جانب تكفله بمصاريف تنقلاته في الرياض.

يذكر أن البرازيلي لعب للنصر موسمين منذ عام 2007، إلى جانب تمثيله لناديي الفتح والوحدة، وتحقيقه لقبي الدوري وكأس السوبر المحلي.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"