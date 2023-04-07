"المدرب الأغلى في التاريخ".. تفاصيل العرض السعودي لمورينيو

تلقى المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عرضا سيجعله المدرب الأعلى أجرا في التاريخ، إن وافق عليه.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، تلقى مدرب نادي روما الإيطالي عرضا بقيمة 120 مليون يورو للتدريب في السعودية لمدة موسمين.

وحسب الصحيفة بدأ مورينيو مشاورات مع مساعديه والجهاز المعاون حول العرض.

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وسيترك العرض السعودي للمدرب البرتغالي الشهير حرية الاختيار بين قيادة المنتخب السعودي بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، أو فريق النصر، ليجتمع مرة أخرى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو فريق اتحاد جدة، متصدر دوري الدرجة الأولى السعودي حاليا.

ويرتبط مورينيو البالغ 60 عاما، بعقد مع نادي روما الإيطالي، حتى 30 يونيو من عام 2024، حيث سيقوم في الأسابيع القليلة القادمة بالجلوس مع إدارة روما، قبل حسم مستقبله نهائيا.

فيما كشف موقع "10 سبورت" الفرنسي، الاثنين الماضي، أن مورينيو بات أحد الأسماء المرشحة لتدريب فريق باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، خلفا للمدرب كريستوفر غالتييه.

وحسب الموقع ذاته، يعد مورينيو هو الخيار الأول على طاولة إدارة سان جيرمان، لذلك يماطل المدرب البرتغالي مع إدارة نادي روما لتجديد عقده.

المصدر: arabicpost