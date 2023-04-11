لاعبة التنس الروسية بوتابوفا تتحدث عن طبيعة العلاقات مع منافساتها الأوكرانيات

قالت لاعبة التنس الروسية أناستاسيا بوتابوفا إنها ما زالت تتواصل مع بعض اللاعبات الأوكرانيات.

وأشارت إلى أنها اعتادت أن تكون صديقة مقربة للاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك، لكن الأخيرة قطعت علاقتها بها دون سبب.

وعلقت بوتابوفا في تصريحات نقلها موقع Чемпионат: "ليس لي الحق أن أحكم عليها، لأنه اختيارها. وأنا أحترم خيارها، إذا كان الأمر أسهل بالنسبة لها، فأنا أقبلها".

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وقالت اللاعبة الروسية إنها لم تشعر بأي توتر خاص قبل المباريات أمام اللاعبات الأوكرانيات.

وقالت بوتابوفا: "ما زلنا نحيي بعضهن ونتحدث، ونجلس معا في غرفة تبديل الملابس، نشاهد الشبكات الاجتماعية معا، ونعرض شيئا لبعضنا البعض، ونلعب نمرح".

وتحتل بوتابوفا البالغة 22 عاما، المرتبة 24 في تصنيف اتحاد التنس النسائي الدولي WTA. وحقق اللاعبة لقبين في بطولات المنظمة في منافسات الفردي.

المصدر: "لينتا.رو"