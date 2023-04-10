مواجهة جديدة محتملة بين روسيا والعراق

علق المتحدث باسم المنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، على إمكانية إجراء مباراة دولية ودية ثانية مع منتخب روسيا، بعد الأولى في مارس الماضي، بمدينة بطرسبورغ الروسية.

ونقل موقع "Sport24" الرياضي الروسي، عن محمد عماد، قوله: "حتى الآن لا توجد معلومات رسمية حول الموعد المحدد لمباراة الإياب. ومن الممكن إجراء اللقاء في بغداد نفسها أو مدينة روسية. نحن ندرس أيضا موعد المباراة في 7 سبتمبر، يوم الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA للعب النظيف".

واستضاف ملعب "غازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، يوم الأحد 26 مارس الماضي، مباراة دولية ودية بكرة القدم، بين منتخبي روسيا والعراق وانتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين من دون رد.

وحقق منتخب روسيا بفوزه على نظيره العراقي، أول انتصار له بعد ثلاثة تعادلات متتالية أمام كل من طاجيكستان وأوزبكستان وإيران على الترتيب.

يذكر أن الاتحادين الدولي (FIFA) والأوروبي (UEFA) لكرة القدم، في 28 فبراير الماضي، قررا تعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

واستبعد منتخب روسيا من خوض الملحق المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا.

وفي نهاية نوفمبر 2022، أعلن رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف، عن مبادرة للانضمام إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

ولكن بعد عقد اجتماع للجنة التنفيذية، لمناقشة إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي للعبة، تم تعليق مناقشة تلك المبادرة.

المصدر: RT