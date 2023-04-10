ما عدد ألقاب أنس جابر.. وكم ثروة "وزيرة السعادة" التونسية؟ (فيديو)

تقدمت النجمة التونسية أنس جابر إلى المركز الرابع في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين، بعد تتويجها بلقب بطلة تشارلستون الأمريكية "من فئة 500 نقطة".

وجاء تتويج أنس جابر على حساب منافستها السويسرية بيلندا بينتشيتش، إثر فوها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم أمس الأحد.

Making her MARK in Charleston 🗣️



No.2 seed @Ons_Jabeur did not drop a set in her quest to raise the trophy!#CharlestonOpenpic.twitter.com/iNovMfd3PS — wta (@WTA) April 9, 2023

وأحرزت أنس جابر (28 عاما) اللقب الأول لها في الموسم الحالي، والرابع لها في مسيرتها الاحترافية حتى الآن في فئة الفردي ضمن منافسات رابطة محترفات التنس، وذلك بعد الفوز بلقب بطولة بيرمنغهام عام 2021، وبطولتي مدريد المفتوحة وبرلين عام 2022.

وتأهلت "وزيرة السعادة" كما تلقب في تونس، في عام 2022 إلى نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وخسرت في الأولى أمام الكازاخستانية يلينا ريباكينا، وفي الثانية أمام النجمة البولندية إيغا شيفانتيك، المصنفة الأولى عالميا.

ووفقا لموقع رابطة لاعبات التنس المحترفات، فإن قيمة الجوائز المالية التي فازت بها أنس جابر منذ بداية مسيرتها في عالم "الكرة الصفراء" تبلغ نحو (9.554.984) مليون دولار.

وبلغت الأرباح التي حققتها النجمة التونسية خلال العام الحالي مبلغ (370,241) ألف دولار، معظمها من فوزها الأخير بلقب بطولة تشارلستون الأمريكية.

إقرأ المزيد

وارتفعت قيمة الأرباح المالية لأنس جابر بشكل قياسي العام الماضي، بعد فوزها بلقب بطولتي مدريد وبرلين، إضافة إلى وصولها نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

ووفقا لتقارير فإن أنس جابر تخصص جزءا من أموالها لبعض المبادرات الإنسانية، حيث قامت عام 2021 ببيع المضرب الذي فازت به على الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز من أجل المساهمة في الجهود لمحاصرة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، كما قامت العام الماضي، بترميم مدرسة بمدينة برقو في محافظة سليانة التونسية.

المصدر: وسائل إعلام