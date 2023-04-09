بلقطة أذهلت الجمهور.. التونسية أنس جابر تفوز ببطولة "تشارلستون" الأمريكية (فيديو)
أحرزت لاعبة التنس التونسية المصنفة خامسة عالميا أنس جابر، لقب دورة "تشارلستون" الأمريكية لكرة المضرب، بفوزها على السويسرية حاملة اللقب الموسم الماضي، بيليندا بنتشيتش.
Making her MARK in Charleston 🗣️— wta (@WTA) April 9, 2023
No.2 seed @Ons_Jabeur did not drop a set in her quest to raise the trophy!#CharlestonOpenpic.twitter.com/iNovMfd3PS
وفازت أنس جابر بنتيجة شوطين لصفر (7-6 / 6-4)، حيث تألقت في الشوط الثاني وحسمته لصالحها بنتيجة 6 أشواط مقابل 4.
وهذا أول نهائي تلعبه النجمة التونسية في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها.
ونهائي اليوم هو إعادة لنهائي العام الماضي أمام اللاعبة نفسها بيليندا بنتشيتش، وبذلك تكون أنس قد ثأرت لنفسها في مقابلة اليوم.
وحصدت جابر 500 نقطة إضافية ستعيدها إلى المراكز الثلاثة الأولى.
From 2022 finalist to 2023 champion ✨@Ons_Jabeur is your @CharlestonOpen champion! pic.twitter.com/OHcd7FIV9u— wta (@WTA) April 9, 2023
How about THAT 🤩— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 9, 2023
🇹🇳 @Ons_Jabeur avenges her loss from last year’s final, defeating Bencic 7-6 6-4 to win the 2023 #CharlestonOpen title 👏 pic.twitter.com/LVFDHSC7eG
a front tweener? 😳— wta (@WTA) April 9, 2023
A FRONT TWEENER! 🤩@Ons_Jabeur | #CharlestonOpenpic.twitter.com/rkPzxIqBBM
these two 💜@Ons_Jabeur x @BelindaBencic#CharlestonOpenpic.twitter.com/6X2OfbPGnv— wta (@WTA) April 9, 2023
"We both have 1 big trophy and 1 small trophy." 😆@Ons_Jabeur to @BelindaBencicpic.twitter.com/QYnsCInAjE— wta (@WTA) April 9, 2023
🇹🇳 Team Jabeur 🇹🇳@Ons_Jabeur | #CharlestonOpenpic.twitter.com/Gr5tlxPGci— wta (@WTA) April 9, 2023
المصدر: RT + وكالات