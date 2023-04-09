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بلقطة أذهلت الجمهور.. التونسية أنس جابر تفوز ببطولة "تشارلستون" الأمريكية (فيديو)

الرياضة

بلقطة أذهلت الجمهور.. التونسية أنس جابر تفوز ببطولة
Globallookpress
لاعبة التنس التونسية المصنفة خامسة عالميا أنس جابر
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أحرزت لاعبة التنس التونسية المصنفة خامسة عالميا أنس جابر، لقب دورة "تشارلستون" الأمريكية لكرة المضرب، بفوزها على السويسرية حاملة اللقب الموسم الماضي، بيليندا بنتشيتش.

وفازت أنس جابر بنتيجة شوطين لصفر (7-6 / 6-4)، حيث تألقت في الشوط الثاني وحسمته لصالحها بنتيجة 6 أشواط مقابل 4.

وهذا أول نهائي تلعبه النجمة التونسية في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها.

ونهائي اليوم هو إعادة لنهائي العام الماضي أمام اللاعبة نفسها بيليندا بنتشيتش، وبذلك تكون أنس قد ثأرت لنفسها في مقابلة اليوم.

وحصدت جابر 500 نقطة إضافية ستعيدها إلى المراكز الثلاثة الأولى.

المصدر: RT + وكالات

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