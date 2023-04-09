بلقطة أذهلت الجمهور.. التونسية أنس جابر تفوز ببطولة "تشارلستون" الأمريكية (فيديو)

أحرزت لاعبة التنس التونسية المصنفة خامسة عالميا أنس جابر، لقب دورة "تشارلستون" الأمريكية لكرة المضرب، بفوزها على السويسرية حاملة اللقب الموسم الماضي، بيليندا بنتشيتش.

Making her MARK in Charleston 🗣️



No.2 seed @Ons_Jabeur did not drop a set in her quest to raise the trophy!#CharlestonOpenpic.twitter.com/iNovMfd3PS — wta (@WTA) April 9, 2023

وفازت أنس جابر بنتيجة شوطين لصفر (7-6 / 6-4)، حيث تألقت في الشوط الثاني وحسمته لصالحها بنتيجة 6 أشواط مقابل 4.

وهذا أول نهائي تلعبه النجمة التونسية في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها.

ونهائي اليوم هو إعادة لنهائي العام الماضي أمام اللاعبة نفسها بيليندا بنتشيتش، وبذلك تكون أنس قد ثأرت لنفسها في مقابلة اليوم.

وحصدت جابر 500 نقطة إضافية ستعيدها إلى المراكز الثلاثة الأولى.

How about THAT 🤩



🇹🇳 @Ons_Jabeur avenges her loss from last year’s final, defeating Bencic 7-6 6-4 to win the 2023 #CharlestonOpen title 👏 pic.twitter.com/LVFDHSC7eG — Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 9, 2023

المصدر: RT + وكالات