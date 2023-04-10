مرتضى منصور يكشف عن الراتب الشهري لمدرب الزمالك الجديد

كشف رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عن قيمة راتب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للفريق الأول.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "هناك شائعات بشأن قيمة التعاقد مع خوان كارلوس، وبدأ البعض يقول إن راتبه تحول من 40 ألف دولار إلى 80 ألفا من أجل دخول وكيل، وهذا كله غير صحيح".

وأضاف: "المدرب الجديد وكيله هو نفس وكيل السويسري جروس، واتفقنا مع خوان كارلوس على مليون ونصف مليون دولار في 16 شهرا، والكولومبي طلب مليون و800 ألف دولار، ولكن بعد مفاوضات أمير مرتضى المشرف العام معه نجح في تخفيض 300 ألف دولار".

وواصل: "أوسوريو مدير فني، ولديه سيرة ذاتية كبيرة، حيث سبق له تدريب منتخب المكسيك في كأس العالم وكسب ألمانيا".

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن رحيل الجهاز الفني المؤقت لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود، مع الجهاز الإداري بالكامل، عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي (2-3) يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأكد مجلس الزمالك في بيان عبر قناة النادي، أن قرار "طرد الجهاز الفني المؤقت الحالي" يأتي بسبب التآمر وتعمد الخسارة أمام المصري، و"حرق المراكب" قبل المغادرة.

وشدد المجلس على أنه سيتم منع أعضاء الجهاز الفني المقال من دخول النادي.

المصدر: وسائل إعلام