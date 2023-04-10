"انتوا مش هتدخلوا المدرجات تاني".. رسائل مرتضى منصور بعد مواجهة البنك الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عدة رسائل، عقب فوز فريقه على البنك الأهلي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "ببارك لجمهور الزمالك العظيم الحقيقي على الفوز أمام البنك الأهلي.. وبقول لبعض المأجورين اللي كانوا بياخدوا فلوس عشان يشتموا الجهاز الفني واللعيبة ومجلس الإدارة، أنا طهرت المدرجات منكم خلاص، أنتوا مش هتدخلوا المدرجات تاني".

وأضاف: "جمهور الزمالك طول عمره مؤدب، رئيس ناديهم لما اتحبس، لم يخرجوا عن النص، الجمهور الحقيقي لما رجع شجع الفريق من أول دقيقة لأخر دقيقة".

وواصل: "اللعيبة لعبت في جو آمن ومحترم وبدون أي ضغوطات، أنا مش هرجع الأولتراس تاني لمدرجات الزمالك".

وحقق نادي الزمالك أول انتصار له بعد تعادل وهزيمتين على التوالي، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "almasryalyoum"