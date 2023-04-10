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الأهلي يرفع كأس مصر للمرة الـ38 (فيديو)

الرياضة

الأهلي يرفع كأس مصر للمرة الـ38 (فيديو)
twitter/Yallakoranow
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توج نادي الأهلي بلقب بطل مسابقة كأس مصر لكرة القدم، على حساب فريق بيراميدز، إثر فوزه في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء يوم الاثنين، بالعاصمة القاهرة.

افتتح لاعب خط الوسط المغربي وليد الكرتي التسجيل لنادي بيراميدز عند الدقيقة 72، ورد عليه المهاجم المصري محمود كهربا بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط.

ومن ثم اقتنص حمدي فتحي هدف الفوز "المارد الأحمر" بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء، الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

وأكمل فريق الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد عبد المنعم، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني.

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ورفع نادي الأهلي كأس مصر للموسم (2021-2022) وذلك للمرة الـ38 مبتعد بالصدارة بفارق 10 ألقاب عن منافسه التقليدي الزمالك.

بينما لم يسبق لنادي بيراميدز، الذي تأسس في عام 2008، الفوز بلقب بطل كأس مصر.

وضرب نادي الأهلي بذلك موعدا مع منافسه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر خلال مايو المقبل.  

المصدر: RT 

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