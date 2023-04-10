الأهلي يرفع كأس مصر للمرة الـ38 (فيديو)

توج نادي الأهلي بلقب بطل مسابقة كأس مصر لكرة القدم، على حساب فريق بيراميدز، إثر فوزه في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء يوم الاثنين، بالعاصمة القاهرة.

افتتح لاعب خط الوسط المغربي وليد الكرتي التسجيل لنادي بيراميدز عند الدقيقة 72، ورد عليه المهاجم المصري محمود كهربا بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط.

خمس دقائق من نار 🔥



هدفي بيراميدز والأهلي في الوقت الأصلي من نهائي كأس مصر ⚽️🏆



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ومن ثم اقتنص حمدي فتحي هدف الفوز "المارد الأحمر" بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء، الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

"التمريرة دوا" 🗣️



حمدي فتحي يسجل الهدف الثاني للأهلي من رأسية مُتقنة بعد كرة طولية رائعة من حسين الشحات من منتصف الملعب 🔥



شاهد المباراة مباشرةً من هنا 👈 https://t.co/ojNmII5zLupic.twitter.com/vlkap3WFGS — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 10, 2023

وأكمل فريق الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد عبد المنعم، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني.

محمد عبدالمنعم يتلقى البطاقة الحمراء بعد العودة للـ "VAR" 🟥



شاهد المباراة مباشرةً من هنا 👈 https://t.co/ojNmII5zLupic.twitter.com/fsqslHclPW — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 10, 2023

تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2022 🏆 https://t.co/SOxTzsYUm6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 10, 2023

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ورفع نادي الأهلي كأس مصر للموسم (2021-2022) وذلك للمرة الـ38 مبتعد بالصدارة بفارق 10 ألقاب عن منافسه التقليدي الزمالك.

بينما لم يسبق لنادي بيراميدز، الذي تأسس في عام 2008، الفوز بلقب بطل كأس مصر.

وضرب نادي الأهلي بذلك موعدا مع منافسه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر خلال مايو المقبل.

المصدر: RT