رد فعل رونالدو بعد تعادل النصر أمام الفيحاء.. والأخير: "كش ملك"

ظهر البرتغالي كريسيتانو رونالدو قائد فريق النصر غاضبا بشدة عقب مواجهة الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة دوري روشن السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

والتقطت عدسات الكاميرات رونالدو قائد فريق النصر في حالة غضب شديدة عقب نهاية اللقاء حيث تبادل الكلمات مع بعض اللاعبين على أرضية الملعب في لحظة انفعال قبل أن يغادر المستطيل الأخضر نحو غرف تبديل الملابس.

ولم ينجح رونالدو طوال الـ90 دقيقة في مساعدة زملائه على هز شباك حارس الفيحاء فلاديمير والذي دافع بقوة عن مرماه خلال شوطي المباراة.

ولم يفوت نادي الفيحاء الفرصة للإشادة بقائده، المدافع سامي الخيبري عقب نهاية المباراة.

ونشر الحساب الرسمي للفيحاء على "تويتر" صورة للخيبري وجها لوجه مع كريستيانو رونالدو، وعلق عليها: "كش ملك".

وحافظ النصر على المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وأصبح الفيحاء في المرتبة 11 برصيد 25 نقطة.



وسجل رونالدو 3 أهداف في آخر مواجهتين للنصر(هدف أمام أبها في الفوز 2-1) وثنائية ضمن خماسية العالمي في العدالة)، لكنه توقف عن هز الشباك أمام الفيحاء.

المصدر: RT